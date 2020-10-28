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Глава МВД Беларуси заявил, что «идет война»

28.10.2020 16:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию о противодействии  силовиков митингующим. Он считает, что среди протестантов есть абсолютно разные люди, которые представляют реальную опасность, а в предупреждении о применении боевого оружия ничего плохого нет. Об этом министр рассказал в интервью, опубликованном на канале Андрея Кривошеева

«На стороне митингующих выступают всякие люди: и спортивные молодые люди, и футбольные фанаты, анархисты, и те, кто подумал, что в виртуальных стрелялках все умеет. Есть и те, кто осознает последствия, и те, кто совсем не представляет, что с ним будет физически, юридически и как он свою жизнь в дальнейшем покалечит или прекратит», - сказал глава МВД. 

Позже он добавил, что после амнистии вышли на улицы «уголовники, которые не оценили гуманного шага». 

Караев заявил, что больше 1000 иностранцев пытались проникнуть в Беларусь, но ГПК отлично пресекли этот поток. Министр уверен, что «они общаются через Telegram-каналы, списываются и организуют «уличные банды Нью-Йорка», которые пытаются работать по нам, светофорам, «Табакеркам».

По словам чиновника, после задержания правоохранители разбираются, кто попался случайно, и «зверьми стараются не быть, но и мягкотелыми не будут».

Прокомментировал Караев и применение боевого оружия силовиками: «боевое оружие применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы иссякли, ничего страшного в заявлении нет».  

«Милиционера почти убили, а он только потом стреляет предупредительными в воздух. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. Настолько за 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы быть гуманными. Это сыграло злую шутку. Сейчас ситуация поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся?»,- задался вопросом министр внутренних дел. 

В конце он добавил, что с милиционерами «шутки плохи» и «это будет пресекаться так же жестоко, как это делает ОМОН». 

Напомним, акции протеста начались в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

25 октября в Беларуси прошла сама многолюдная акция протеста за последний месяц. По различным подсчетам там было от 100 тыс. до 200 тыс. человек. По данным МВД за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160).

 
Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию о противодействии  силовиков митингующим.
 
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