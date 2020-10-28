Координационный совет создал новый орган по выходу из кризиса

О создании нового антикризисного органа, обеспечивающего начало переговоров в момент перехода власти к демократическим силам, объявил член Президиума Координационного совета Павел Латушко.

Он сообщил, что этим органом будет Народное Антикризисное Управление (НАУ). Оно создано для решения задач, стоящих перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству.

«В то время, как КС создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам», - отмечает Латушко.

«Белорусам нужны действия по выходу из кризиса. Наша команда в помощь штабу Национального лидера и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов» - отметил руководитель НАУ, член Президиума КС Павел Латушко.