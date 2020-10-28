Воскресенский призвал членов КС вернуться в Беларусь под гарантии безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Политолог Юрий Воскресенский призвал членов Координационного совета вернуться в Беларусь, в эфире ОНТ он заявил, что лично гарантирует их безопасность.

"Членам Координационного совета, если они ответственные граждане, нужно вернуться в Республику Беларусь", – считает Воскресенский. По его словам, это нужно сделать, чтобы "не подставлять людей под палки, под резиновые пули, под протоколы".

"Призываю вернуться в Беларусь – и даю свои гарантии, что никто их не тронет", – заявил политолог. "Приглашаю их вовлечься в политический легальный процесс", – добавил он, напомнив, что накануне Александр Лукашенко обещал, что это процесс не будет бутафорским.

Площадки для диалога

"В ближайшее время будет сформирована еще одна диалоговая площадка на базе активистов среднего и низового звена компании Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые не доверяют своим лидерам", – заявил Воскресенский. Он рассчитывает собрать на этой площадке очень много людей: "это в интернете они строчат хейтовые комментарии, а по телефону просят встречи".

В свою очередь член президиума КС Павел Латушко в среду объявил о создании Народного Антикризисного Управления (НАУ).

"Белорусам нужны действия по выходу из кризиса. Наша команда в помощь штабу Национального лидера и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов", – заявил Латушко.

Почему они нужны

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

В данные момент целый ряд членов КС находится за рубежом, в том числе Павел Латушко, Ольга Ковалькова , Светлана Алексиевич , Владимир Цеслер, Сергей Дылевский , Максим Богрецов, Антон Родненков . За границей также Валерий и Вероника Цепкало и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. При этом члены совета находятся под арестом Мария Колесникова и Максим Знак, Лилию Власову совсем недавно выпустили из СИЗО КГБ, на днях ей отменили домашний арест.

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