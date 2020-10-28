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США хотят проработать с Россией продление на год СНВ-3 – Белый дом

29.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Вашингтон хочет проработать с Москвой продление СНВ-3 на один год, и готов пойти на сделку в случае заключения договоренностей, сообщил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

"Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке", - заявил О'Брайен в ходе онлайн-выступления в Гудзоновском институте.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД: Россия продолжает диалог с США о продлении ДСНВ

Он отметил, что предложения американской стороны были переданы российской стороне, и в Белом доме ожидают, что ясность по этому вопросу может проявиться в течение ближайших двух недель.

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий договор СНВ без всяких условий на год. Четыре дня спустя МИД РФ сообщил, что кроме готовности продлить на год СНВ-3 Москва предлагает Вашингтону заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Договор СНВ-3 между США и Россией вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы для того, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало установленное договором количество. СНВ-3 сегодня – единственный действующий договор об ограничении вооружений между Россией и США, истекает он 5 февраля будущего года. В случае его непродления в мире не останется ни одного соглашения, регламентирующего арсеналы ядерных держав.

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Теги: Минск
 
 
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СНВ-3 остается единственным соглашением в мире, с помощью которого регулируются арсеналы ядерных держав.
 
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