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США хотят проработать с Россией продление на год СНВ-3 – Белый дом
29.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Вашингтон хочет проработать с Москвой продление СНВ-3 на один год, и готов пойти на сделку в случае заключения договоренностей, сообщил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.
"Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке", - заявил О'Брайен в ходе онлайн-выступления в Гудзоновском институте.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Он отметил, что предложения американской стороны были переданы российской стороне, и в Белом доме ожидают, что ясность по этому вопросу может проявиться в течение ближайших двух недель.
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Договор СНВ-3 между США и Россией вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы для того, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало установленное договором количество. СНВ-3 сегодня – единственный действующий договор об ограничении вооружений между Россией и США, истекает он 5 февраля будущего года. В случае его непродления в мире не останется ни одного соглашения, регламентирующего арсеналы ядерных держав.
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СНВ-3 остается единственным соглашением в мире, с помощью которого регулируются арсеналы ядерных держав.
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