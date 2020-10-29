Джо Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах, местные телеканалы вели прямую трансляцию с места событий.

Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавер вместе с женой, они оба были в масках. При выходе с избирательного участка кандидат на пост главы Белого дома подтвердил журналистам, что отдал свой голос досрочно.

Соперник Джо Байдена по президентской гонке Дональд Трапм также проголосовал досрочно . Он сделал это в городе Палм-Бич в штате Флорида еще 24 октября.

Участие в выборах успела принять кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис. Кроме того, о досрочном голосовании заявил действующий вице-президент США Майкл Пенс.

Всеобщие выборы, на которых также изберут президента США, пройдут во вторник, 3 ноября. По последним данным портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, в США в досрочном голосовании приняли участие уже более 74 миллиона человек.

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