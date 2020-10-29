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Джо Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах в США
29.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах, местные телеканалы вели прямую трансляцию с места событий.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавер вместе с женой, они оба были в масках. При выходе с избирательного участка кандидат на пост главы Белого дома подтвердил журналистам, что отдал свой голос досрочно.
Соперник Джо Байдена по президентской гонке Дональд Трапм также
Участие в выборах успела принять кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис. Кроме того, о досрочном голосовании заявил действующий вице-президент США Майкл Пенс.
Всеобщие выборы, на которых также изберут президента США,
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Его соперник по президентской гонке Дональд Трамп также принял участие в досрочном голосовании несколько дней назад.
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