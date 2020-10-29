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Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области

29.10.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Валерий Вакульчик назначен помощником президента - инспектором по Брестской области, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

В начале сентября президент Александр Лукашенко назначил Вакульчика, занимавшего должность председателя КГБ, госсекретарем Совбеза. Место Вакульчка занял Иван Тертель. Позже белорусский лидер признался, что экс-глава КГБ лишился своего поста из-за истории с 33 задержанными россиянами

Кроме того, "Пул Первого" анонсировал назначение еще трех новых помощников и перестановки в силовом блоке, "которых не ожидал никто".

(последует)

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Теги: Минск
 
 
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