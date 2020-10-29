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Лукашенко назначил нового главу МВД - им стал Иван Кубраков

29.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Юрий Караев снят с должности министра внутренних дел Беларуси, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

Караев возглавил МВД в июне 2019 года, сменив в этой должности Игоря Шуневича, который подал рапорт об отставке

Место Караева занял глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. 

Вместе с тем, Караев по решению президента Александра Лукашенко направляется его помощником по Гродненской области. Помощники также назначены в Брестской области и Минске - ими стали госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик и замминистра МВД Александр Барсуков соответственно.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Место Юрия Караева занял глава минской милиции Иван Кубраков, который ранее заявлял, что появление на улицах силовиков "вселяет уверенность у граждан в...
 
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