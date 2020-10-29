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Лукашенко назначил нового главу МВД - им стал Иван Кубраков
29.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik.
Место Караева занял глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Вместе с тем, Караев по решению президента Александра Лукашенко
(последует)
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Место Юрия Караева занял глава минской милиции Иван Кубраков, который ранее заявлял, что появление на улицах силовиков "вселяет уверенность у граждан в...
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