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Лукашенко назначил нового главу МВД
29.10.2020 13:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Об этом
Вместе с тем, Караев (бывший министр МВД) по решению президента направляется его помощником по Гродненской области, Вакульчик (экс-секретарь Совета безопасности) помощником по Брестской области, Барсуков (бывший замминистра МВД) теперь инспектор по Минску.
«Полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора», -
Агентство Минск-Новости
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Сегодня Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
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