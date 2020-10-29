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Лукашенко назначил нового главу МВД

29.10.2020 13:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Об этом сообщет БЕЛТА. 

Кубраков - первый за 20 лет белорус на этом месте. 

Вместе с тем, Караев (бывший министр МВД) по решению президента направляется его помощником по Гродненской области, Вакульчик (экс-секретарь Совета безопасности) помощником по Брестской области, Барсуков (бывший замминистра МВД) теперь инспектор по Минску.  

«Полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора»,  - прокомментировал свое решение о новом назначении Лукашенко. 

Агентство Минск-Новости описало нового министра МВД: «в руководстве МВД он один из самых молодых и перспективных генералов. Коллеги безоговорочно признают его высокий профессионализм и особое профессиональное чутье. Кубраков принадлежит к новой когорте руководителей правоохранительных органов, которые не боятся проявлять разумную инициативу, брать на себя ответственность, быть открытыми для общения и контактировать со средствами массовой информации».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
 
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