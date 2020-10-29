Лукашенко назначил нового главу МВД

Сегодня Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Об этом сообщет БЕЛТА.



Кубраков - первый за 20 лет белорус на этом месте.

Вместе с тем, Караев (бывший министр МВД) по решению президента направляется его помощником по Гродненской области, Вакульчик (экс-секретарь Совета безопасности) помощником по Брестской области, Барсуков (бывший замминистра МВД) теперь инспектор по Минску.

«Полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора», - прокомментировал свое решение о новом назначении Лукашенко.