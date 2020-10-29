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Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов

29.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Результаты президентских выборов в Польше были сфальсифицированы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре, набрав 51,03% голосов. Его оппонент Рафал Тшасковский – 48,97%.

Спусковой крючок

В четверг, принимая кадровые решения, Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах: Литве, Украине и Польше. По его словам, в этих странах есть проблемы в отношениях между властью и народом, которые порой выливаются в уличные акции.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Говоря про ситуацию в Польше, глава государства отметил, что они хотели в Беларуси устроить мятеж, а получили его сами.

"Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие", - цитирует БелТА Лукашенко.

По его мнению, женщины начали протестовать не только из-за запретов на аборты.

"Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты) все началось", - пояснил Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению белорусского лидера, в Польше накопилось много проблем, в том числе и экономических. Президент отметил, что там огромный разрыв между богатыми и бедными людьми, которых немало.

"Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - добавил Лукашенко.

(последует)

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Теги: Минск
 
 
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Поляки, по словам белорусского лидера, хотели устроить в Беларуси мятеж, но получили его сами.
 
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