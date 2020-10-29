Лукашенко: НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. С главой Госдепартамента США Майком Помпео состоялся теплый разговор, несмотря на то, что пишут в Telegram, заверил президент Беларуси во дворце Независимости, назначая помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

По его словам, ранее в Гродно вывешивались польские флаги, хотя сегодня их там уже нет, но это еще не означает, что "там у кого-то в голове чего-то не бродит".

После чего глава государства обратил внимание своих помощников на поведение некоторых католических и православных священников, что входит в зону их ответственности.

"И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - считает Александр Лукашенко.

Теплый разговор по телефону

При этом он вспомнил состоявшийся недавно телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

"У нас (Валерий Павлович знает) с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор", - подчеркнул белорусский лидер.

Причем признался, что сказал американскому чиновнику по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". Причем предупредил, что если только из Польши, Литвы или Украины, хотя им сейчас не до этого, дернутся, то Беларусь будет отвечать.

"Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях", - особо отметил Александр Лукашенко.

Более надежных нет

Глава государства череду новых назначений объяснил тем, что это важные участки работы, а других более надежных, чем Валерий Вакульчик и Юрий Караев, у него людей нет.

"Я рассматривал другие участки работы. Но все-таки думаю, что это важнейшие. Там есть над чем работать", - считает он.

Белорусский лидер обратился к Валерию Вакульчику, как бывшему главе КГБ, со словами, что этому направлению всегда уделялось внимание "и, тем не менее, видите, как получилось. Поэтому все эти знания надо Юрию Хаджимуратовичу передать".

"Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать", - подытожил Александр Лукашенко.

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