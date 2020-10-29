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Вакульчик прокомментировал свое назначение на новую должность
29.10.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Валерий Вакульчик прокомментировал сегодня свое назначение на должность помощника президента – инспектора по Брестской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вакульчик рассказал журналистам, что для него назначение в Брестскую область является "ответственным, почетным и важным". По его словам, здесь он родился и начинал свой жизненный путь.
"Я побывал в ряде районов, пообщался с руководителями предприятий и рядовыми сотрудниками. Я понимаю и убежден, что нам есть чем гордиться на этой земле", - приводит
Готов к любому решению
Касательно неожиданности нового назначения он отметил, что, будучи человеком военным, психологически сам, как и его семья, готов к любому решению руководства.
По его словам, такая ситуация должна быть совершенно нормальной "для любого человека, который носит погоны и давал присягу". Вакульчик выразил уверенность, что справится с поставленной задачей, а также постарается "оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа".
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Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика помощником президента – инспектором по Брестской области.
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