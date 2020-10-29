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Лукашенко: Поляки хотели у нас революцию устроить, а получили сами

29.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 октября. "Порядок в Минске мы наведем, это не вопрос", — заявил Александр Лукашенко 29 октября во время кадровых назначений.

Фрагмент видеозаписи опубликован в телеграм-канале "Пул Первого".

"Не та ситуация, хотя мы не знаем, что они еще нам с Польши подкинут, — сказал Лукашенко. — Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, там поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают, за что, там госслужащие".

По словам Лукашенко, протесты женщин в Польше начались не из-за того, что там запретили аборты. "Это был спусковой крючок, — заявил он. — [Президент Анджей] Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и вот там это все началось".

Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше накопились серьезные экономические проблемы. "Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных! И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты и так далее. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", — сказал Лукашенко.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 октября. "Порядок в Минске мы наведем, это не вопрос", — заявил Александр Лукашенко 29 октября во время кадровых назначений. Фрагмент видеозаписи...
 
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