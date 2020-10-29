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Украинцам могут приостановить безвиз с ЕС
29.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Безвизовый режим Европейского союза и Украины может быть приостановлен в связи с последними решениями Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, текст которого цитирует
Конституционный суд Украины своим последним решением
© Sputnik / Виктор Толочко
Для европейской интеграции Украины решение КСУ может обернуться негативными последствиями, отмечается в письме. Европейская служба внешних действий и Еврокомиссия считают, что борьбу с коррупцией не стоит убирать с украинской повестки дня.
"Независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом", - сообщается в письме.
Чтобы избежать неблагоприятного сценария, Точицкий предлагает создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом.
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Основанием для таких мер называют частичную отмену ключевых антикоррупционных полномочий НАПК Украины.
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