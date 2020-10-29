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Украинцам могут приостановить безвиз с ЕС

29.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Безвизовый режим Европейского союза и Украины может быть приостановлен в связи с последними решениями Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, текст которого цитирует "Европейская правда".

Конституционный суд Украины своим последним решением постановил отменить "ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции - Sputnik), уголовную ответственность за недостоверное декларирование", сообщается в письме. Точицкий считает этот факт достаточно веским для приостановления безвиза.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Для европейской интеграции Украины решение КСУ может обернуться негативными последствиями, отмечается в письме. Европейская служба внешних действий и Еврокомиссия считают, что борьбу с коррупцией не стоит убирать с украинской повестки дня.

"Независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом", - сообщается в письме.  

Чтобы избежать неблагоприятного сценария, Точицкий предлагает создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом.

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Теги: Минск
 
 
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Основанием для таких мер называют частичную отмену ключевых антикоррупционных полномочий НАПК Украины.
 
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