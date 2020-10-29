Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Вопрос общественной безопасности остается важнейшим, заявил президент Беларуси во Дворце Независимости, назначая новых помощников по Брестской, Гродненской области и Минску.

"Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тысяч, но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв…", - цитирует главу государства Telegram-канал ОНТ.

Александр Лукашенко напомнил собравшимся, что в Гродно находится высокотехнологичное производство, которое представляет опасность.

"Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается", - обратил внимание он.

По его мнению, "вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос".

Пресс-служба предприятия во вторник 27 октября сообщила, что в одном из цехов "Гродно Азот" днем 26 октября останавливали печь . Видео этого процесса появилось в Telegram-каналах, а читатели пришли к выводу, что цех остановился, присоединившись к заводской стачке.

Сообщения об остановке цеха циклогексанон-1 в пресс-службе назвали недостоверными. Там пояснили, что около 14 часов понедельника в котле обнаружили утечку пара. Чтобы устранить ее, потребовалось краткосрочно остановить печь.

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