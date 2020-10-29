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Лукашенко про остановку "Гродно Азот": а если взрыв?
29.10.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Вопрос общественной безопасности остается важнейшим, заявил президент Беларуси во Дворце Независимости,
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
"Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тысяч, но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв…", - цитирует главу государства
Александр Лукашенко напомнил собравшимся, что в Гродно находится высокотехнологичное производство, которое представляет опасность.
"Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается", - обратил внимание он.
По его мнению, "вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос".
Пресс-служба предприятия во вторник 27 октября сообщила, что в одном из цехов "Гродно Азот" днем 26 октября
Сообщения об остановке цеха циклогексанон-1 в пресс-службе назвали недостоверными. Там пояснили, что около 14 часов понедельника в котле обнаружили утечку пара. Чтобы устранить ее, потребовалось краткосрочно остановить печь.
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Глава государства, несмотря на то, что в основном акции протеста проходят в белорусской столице, не забывать и про положение дел в регионах.
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