Впервые после теракта в метро в Беларуси начали возбуждать дела за терроризм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Уголовные дела за преступления террористической направленности в Беларуси начали возбуждать впервые после теракта в минском метро в 2011 году. Генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, нападений на здания милиции, прокуратуры.

Первое дело и компетенции КГБ

На днях было возбуждено первое уголовное дело за терроризм. Речь идет о поджоге здания Госавтоинспекции в Мозыре. Как отметил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек, уголовное дело о том, что злоумышленники бросили в здание ГАИ в Мозыре "коктейль Молотова", теперь будут расследовать следователи УКГБ Гомельской области. Оно переквалифицировано со злостного хулиганства на более серьезную уголовную статью, которая предусматривает ответственность за терроризм.

"Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области", – сказал он.

Всего с начала августа в Беларуси уже возбуждено более 650 уголовных дел в связи с прошедшими в стране несанкционированными акциями протеста. Генпрокуратура уже заявила о том, что ряд дел, которые возбуждены за злостное хулиганство, будут переквалифицировать в дела террористической направленности.

"Все то движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути, идет война, которая приняла крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос квалификации действий как терроризм", – заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

После того, как эти дела будут переквалифицированы, их передадут из Следственного комитета в Комитет государственной безопасности. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, расследование уголовных дел террористической направленности относится к компетенции КГБ.

Что говорит закон

Статья 289 "Акт терроризма" в Уголовном кодексе Беларуси появилась в начале 2000 годов. Она содержит три части. По первой ответственность предусмотрена от 8 до 15 лет лишения свободы, а по третьей – вплоть до исключительной меры наказания.

© Sputnik / Виктор Толочко На акции протеста в Минске 25 октября

Но в статье содержится примечание. Если лицо сообщило в правоохранительные органы о готовящемся теракте, то его могут освободить от уголовного преследования.

Про коктейль Молотова

Около пяти лет назад, сразу после известных событий на востоке Украины, Комитет государственной безопасности Беларуси выступил с инициативой внести изменения и дополнения в законодательство, касающееся борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Выступая перед депутатами в Овальном зале, глава КГБ Беларуси (на тот момент это был Валерий Вакульчик, который сейчас является государственным секретарем Совета безопасности - Sputnik), заявил, что "это обусловлено текущей динамикой ситуации в сфере обеспечения национальной безопасности, а также международными обязательствами нашей страны".

Депутатам на рассмотрение были представлены три блока, по которым КГБ считал необходимым усилить или ввести уголовную ответственность. Во-первых, противодействие деятельности экстремистских формирований, во-вторых, предотвращение участия белорусских граждан в вооруженных конфликтах за рубежом; и в-третьих, недопущение использования в антиобщественных и преступных целях т.н. "коктейлей Молотова". Через год предложения КГБ стали законом. Таким образом, использование коктейлей Молотова стало не просто хулиганской выходкой, а уголовно наказуемым деянием с элементами терроризма.

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