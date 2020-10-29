Путин призвал все политические силы Беларуси не хитрить, а включаться в работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", высказался о текущей ситуации в Беларуси и перспективах Союзного государства.

О выборах

Так, комментируя прошедшие в августе выборы президента Беларуси и начавшиеся после них протесты, а также возможность проведения повторных выборов на пост главы государства, он заявил, что вопрос о выборах в республике должен решать исключительно белорусский народ.

"Мы в эти вопросы не лезем", – заявил президент РФ.

О конституционной реформе

Российский лидер также выразил мнение, что предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа это "шаг навстречу оппонентам". Было бы правильным, чтобы все политические силы Беларуси включились в процесс урегулирования.



"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", – сказал президент РФ.

О союзной интеграции

Что касается интеграции двух стран , то эти вопросы должны решаться исключительно на добровольной основе с обеих сторон, заверил президент РФ, – "исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики".