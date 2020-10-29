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Путин призвал все политические силы Беларуси не хитрить, а включаться в работу

29.10.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", высказался о текущей ситуации в Беларуси и перспективах Союзного государства.

О выборах 

Так, комментируя прошедшие в августе выборы президента Беларуси и начавшиеся после них протесты, а также возможность проведения повторных выборов на пост главы государства, он заявил, что вопрос о выборах в республике должен решать исключительно белорусский народ.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Мы в эти вопросы не лезем", – заявил президент РФ.

О конституционной реформе

Российский лидер также выразил мнение, что предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа это "шаг навстречу оппонентам". Было бы правильным, чтобы все политические силы Беларуси включились в процесс урегулирования.

"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента  Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", – сказал президент РФ.

О союзной интеграции

Что касается интеграции двух стран, то эти вопросы должны решаться исключительно на добровольной основе с обеих сторон, заверил президент РФ, – "исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики".

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы интеграции России и Беларуси будут приниматься только на обоюдной основе, заявил президент РФ.
 
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