|
Путин призвал все политические силы Беларуси не хитрить, а включаться в работу
29.10.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", высказался о текущей ситуации в Беларуси и перспективах Союзного государства.
О выборах
Так, комментируя прошедшие в августе выборы президента Беларуси и начавшиеся после них протесты, а также возможность проведения повторных выборов на пост главы государства, он заявил, что вопрос о выборах в республике должен решать исключительно белорусский народ.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Мы в эти вопросы не лезем", – заявил президент РФ.
О конституционной реформе
Российский лидер также выразил мнение, что предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа это "шаг навстречу оппонентам". Было бы правильным, чтобы все политические силы Беларуси включились в процесс урегулирования.
"Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", – сказал президент РФ.
О союзной интеграции
Что касается
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы интеграции России и Беларуси будут приниматься только на обоюдной основе, заявил президент РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)