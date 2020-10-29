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Путин: Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс

29.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 октября. Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс, заявил Владимир Путин, выступая 29 октября на форуме "Россия зовет!".

"Было бы правильно, если бы все — я хочу это подчеркнуть — политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", — цитирует Путина РИА Новости.

Комментируя перспективы интеграции России и Беларуси, он заверил, что вопросы интеграции будут приниматься только на обоюдной основе. "Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров. Исходя из того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", — заявил Путин.

Он также отметил: Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Беларусью нужно что-то дополнительно вносить. "В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем", — подчеркнул Путин.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 октября. Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс, заявил Владимир Путин, выступая 29...
 
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