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Путин: Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс
29.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 октября. Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс, заявил Владимир Путин, выступая 29 октября на форуме "Россия зовет!".
Комментируя перспективы интеграции России и Беларуси, он заверил, что вопросы интеграции будут приниматься только на обоюдной основе. "Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров. Исходя из того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", — заявил Путин.
БелаПАН.
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Путин: Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс
Минск, 29 октября. Для урегулирования ситуации в Беларуси нужно, чтобы все политические силы страны включились в этот процесс, заявил Владимир Путин, выступая 29...
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