Кто возглавит ГУВД Минска после Кубракова: есть минимум три варианта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Назначение нового начальника ГУВД Минска можно ожидать на следующей неделе, им может стать кто-то из руководителей областных управлений органов внутренних дел, данное мнение высказал Sputnik заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Три варианта

"По моему мнению, есть три варианта: во-первых, это кто-то из руководителей областного уровня, который поработал начальником областного УВД, набрался опыта, и теперь его могут забрать обратно в Минск", – сказал Гайдукевич.

По его словам, начальником ГУВД может также стать кто-то из замов, и третий вариант – это начальник одного из районных отделов минской милиции. "Все варианты возможны, но я склоняюсь к первым двум", – отметил политик.

"Такие рокировки – это оптимальная схема назначения на должность начальника ГУВД. Ведь хороший руководитель – это тот, кто прошел от низа до верха, все ступеньки служебной лестницы", – сказал Гайдукевич.

Он уверен, что решение по назначению будет принято в ближайшее время. "ГУВД – это ключевое, и в течение недели у столичной милиции появится новый начальник УВД", – отметил собеседник агентства.

Возможны нестандартные решения

В свою очередь эксперты также с большой долей вероятности называют в качестве кандидатуры на должность главы ГУВД первого заместителя начальника ГУВД — начальника криминальной милиции Андрея Любимова. "Он очень толковый. Был начальником райотделов, прошел все ступеньки, у него не было быстрого карьерного роста. Это хорошо", – отметил собеседник Sputnik.

Что касается кандидатуры из начальников областных управлений милиции, то эксперт не исключает, что это может быть начальник УВД Витебской области Михаил Гриб. "Он работал в ГУВД Минска, был замначальника, руководил милицией общественной безопасности. Он минчанин. Его могут вернуть в Минск. Собственно, и Кубраков прошел такой путь – его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы", – сказал собеседник Sputnik.

Эксперт не исключает и нестандартных решений – к примеру таких, как назначение новым главой столичной милиции начальника ГУБОПиКа Николая Карпенкова или начальника столичного ОМОНа Балабы. "И такой вариант может быть, ничего нельзя исключать", – сказал эксперт.

При этом он считает, что при любом кадровом раскладе не стоит ожидать сильного изменения стратегии поддержания порядка во время уличных протестных акций. "Я бы даже сказал, что может быть и жестче, чем при Караеве, но ничего нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью", – отметил собеседник Sputnik.

В четверг, 29 октября, Александр Лукашенко назначил главу ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова новым министром МВД . На этом посту Кубраков сменил Юрия Караева, занимавшего должность с июня 2019 года.

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