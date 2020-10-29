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Вопросы для шестого Всебелорусского собрания представят к 20 ноября
29.10.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. Распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания" подписал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Республиканский организационный комитет, который будет заниматься подготовкой и проведением этого мероприятия, возглавит премьер-министр Роман Головченко. Кроме того, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено сформировать территориальные организационные комитеты по его подготовке и проведению.
Итоги общественного обсуждения актуальных вопросов, касающихся социально-экономического и общественно-политического развития страны, согласно документы, в Республиканский организационный комитет предоставят до 20 ноября.
Напомним, как ранее
"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", – сказал тогда глава белорусского правительства.
Александр Лукашенко
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Республиканский организационный комитет, который будет заниматься подготовкой и проведением собрания, возглавит премьер-министр Роман Головченко.
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