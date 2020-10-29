Вопросы для шестого Всебелорусского собрания представят к 20 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания" подписал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Республиканский организационный комитет, который будет заниматься подготовкой и проведением этого мероприятия, возглавит премьер-министр Роман Головченко. Кроме того, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено сформировать территориальные организационные комитеты по его подготовке и проведению.

Итоги общественного обсуждения актуальных вопросов, касающихся социально-экономического и общественно-политического развития страны, согласно документы, в Республиканский организационный комитет предоставят до 20 ноября.

Напомним, как ранее сообщил Роман Головченко, на Всебелорусском народном собрании планируется обсудить основных два блока вопросов.

"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", – сказал тогда глава белорусского правительства.

Александр Лукашенко говорил , что на собрании расскажут о ходе работы над поправками в Конституцию.