Лукашенко обвинил президента Польши в фальсификации выборов

Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую ситуацию в соседних странах - Польше, Литве и Украине. Анжей Дуда сфальсифицировал выборы, в Литве оппозиция выиграла выборы, а Владимир Зеленский проиграл на выборах в местное самоуправление. Передает БЕЛТА.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет…Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Прим.) все началось», - заявил президент.

В Польше уже неделю продолжаются протесты из-за введения практически полного запрета на аборты. Но белорусский лидер сообщил, что это не единственная причина, по которой женщины начали бастовать. Вторая причина – экономическая.

Лукашенко сказал, что в соседней стране есть много проблем, много богатых и бедных и там уже давно назревала революция. Президент сообщил, что давно предупреждал поляк, чтобы «не лезли в чужой огород, разобрались в своем».

Прокомментировал Лукашенко и парламентские выборы в Литве.

«Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть», - заявил белорусский лидер.

В качестве примера он привел главу МИД Литвы Линаса Линкявичуса, который выступал с критическими заявлениями по поводу политической ситуации в Беларуси и партия которого не прошла в новый парламент.

Не обошел стороной Лукашенко и Украину.

«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление», - добавил президент.

И в конце подытожил, что не надо лезть в чужой огород, а надо разбираться в своем, а также «надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним».