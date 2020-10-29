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Более 80 млн человек уже проголосовали на выборах в США
30.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Более 80 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в США, свидетельствуют данные проекта US Election Project.
© REUTERS / BRIAN SNYDER
По данным проекта, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, к настоящему времени свои голоса отдал 80061661 человек, при этом свыше 28 миллионов проголосовали очно.
Лидер по досрочному голосованию – штат Калифорния (более 8,47 миллиона), следом идет Техас (8,44 миллиона).
Таким образом, явка на нынешних выборах в США уже превысила 58% от количества избирателей, которые проголосовали в 2016 году.
В США 3 ноября выбирают президента страны, треть сената, весь состав палаты представителей конгресса, часть законодательных собраний и губернаторов штатов.
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Таким образом, явка на нынешних выборах в США уже превысила 58% от количества избирателей, которые проголосовали в 2016 году.
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