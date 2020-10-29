Более 80 млн человек уже проголосовали на выборах в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Более 80 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в США, свидетельствуют данные проекта US Election Project.

По данным проекта, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, к настоящему времени свои голоса отдал 80061661 человек, при этом свыше 28 миллионов проголосовали очно.

Лидер по досрочному голосованию – штат Калифорния (более 8,47 миллиона), следом идет Техас (8,44 миллиона).

Таким образом, явка на нынешних выборах в США уже превысила 58% от количества избирателей, которые проголосовали в 2016 году.

В США 3 ноября выбирают президента страны, треть сената, весь состав палаты представителей конгресса, часть законодательных собраний и губернаторов штатов.