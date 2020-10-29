Мезенцев назвал перспективы движения в сторону Европы эфемерными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Европа ничего просто так не дает, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Эфемерны перспективы движения в сторону Европы. Она даром ничего не дает. И пример нашего братского украинского народа еще один очевидный ответ", – сказал Мезенцев в эфире ОНТ.

Говоря про митинги в Беларуси, он отметил, что на улицы выходят не все пенсионеры и студенты, но важно сегодня, "чтобы этот сложный период, чтобы эта страница новейшей истории Беларуси была перевернута".

Российский посол подчеркнул, что говорит это все "как человек, искренне переживающий за Беларусь". По его мнению, важно, чтобы люди посмотрели на предложения властей и искренне и заинтересованно ответили.

Российский посол также сказал, что у России и Беларуси огромный пласт отношений, взаимная победа, память и история. По его словам, важно это все сохранить.

"Беларусь и Россия имеет такую историю, такой набор интеллектуальных работ выдающихся граждан своих стран, что даже и это тоже заставит нас быть мудрее, реагировать выверено, не поддаваясь на все то, что делают из Литвы, из Польши, из Европы, из Соединенных Штатов. Мы же не позволим себе быть такими наивными, чтобы считать, что огромное, последовательное, беспардонное давление, которое оказывалось на Россию и Беларусь, вмиг переменится в пользу чего-то нового и будет консервировано как новый успех, равенство в диалоге. Не будет этого", – добавил Мезенцев.