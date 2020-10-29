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Головченко назначен руководителем оргкомитета по подготовке Всебелорусского народного собрания

30.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 октября. Распоряжение "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания" подписал 29 октября Александр Лукашенко.

Как сообщила его пресс-служба, создан организационный комитет во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Даны поручения облисполкомам и Минскому горисполкому образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению мероприятия.

Согласно документу итоги общественного обсуждения "актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны" будут представлены в оргкомитет до 20 ноября.

27 октября Лукашенко провел совещание по подготовке собрания, которое, по его мнению, должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны.

Всебелорусское народное собрание, которое созывалось уже пять раз, не имеет конституционного статуса. Между тем власти преследуют членов Координационного совета, образованного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, на основании того, что его создание неконституционно, о чем заявил Конституционный суд.

На совещании 27 октября Лукашенко заявил, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания: "Эту форму "народного творчества" надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях. Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать".

Белорусские власти отказываются выполнить требования участников продолжающихся уже более 80 дней акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов, насилия со стороны силовиков и произвольных задержаний. Населению предложено присылать предложения по конституционной реформе, которая может быть затем обсуждена на Всебелорусском народном собрании.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 октября. Распоряжение "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания" подписал 29 октября Александр Лукашенко. Как сообщила его пресс-служба,...
 
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