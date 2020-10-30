|
Протесты в Беларуси все больше радикализируются – МИД РФ
30.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Протестные акции в Беларуси радикализируются, а дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе и с Украины, заявил в интервью
"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины", - рассказал Сыромолотов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, масштабы протестных акций в стране, несмотря на внешнюю поддержку, постепенно сокращаются, однако их участники проявляют все больше агрессии против стражей порядка.
"Однако отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - рассказал замглавы МИД.
Он отметил, что "белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил", а компетентные органы Беларуси и России тесно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности в республике.
Сыромолотов уточнил, что "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".
Массовые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и российские компетентные органы тесно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности в республике.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)