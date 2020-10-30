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Протесты в Беларуси все больше радикализируются – МИД РФ

30.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Протестные акции в Беларуси радикализируются, а дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе и с Украины, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины", - рассказал Сыромолотов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, масштабы протестных акций в стране, несмотря на внешнюю поддержку, постепенно сокращаются, однако их участники проявляют все больше агрессии против стражей порядка.

"Однако отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - рассказал замглавы МИД.

Он отметил, что "белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил", а компетентные органы Беларуси и России тесно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности в республике.

Сыромолотов уточнил, что "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские и российские компетентные органы тесно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности в республике.
 
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