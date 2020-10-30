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Лукашенко рассказал про долгий путь Кубракова от водителя до главы МВД

30.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Благодаря организации оперативно-служебной деятельности была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, участников несанкционированных мероприятий, сказал президент Беларуси, представляя новых руководителей в структуре МВД республики.

Накануне глава государства назначил бывшего министра внутренних дел Юрия Караева своим помощником по Гродненской области. Новым главой ведомства стал Иван Кубраков.

YouTube / Sputnik Беларусь
Кубраков вместо Караева: Лукашенко о выборе нового главы МВД

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, он рад представить коллективу министерства внутренних дел нового главу ведомства и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежнее руководство.

Белорусский лидер рассказал, что "Иван Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома", пишет БелТА.

Глава государства особо обратил внимание, что "именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства представил коллективу министерства внутренних дел нового главу ведомства и начальника столичной милиции.
 
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