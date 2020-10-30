Лукашенко рассказал про долгий путь Кубракова от водителя до главы МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Благодаря организации оперативно-служебной деятельности была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, участников несанкционированных мероприятий, сказал президент Беларуси, представляя новых руководителей в структуре МВД республики.

Накануне глава государства назначил бывшего министра внутренних дел Юрия Караева своим помощником по Гродненской области. Новым главой ведомства стал Иван Кубраков.

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, он рад представить коллективу министерства внутренних дел нового главу ведомства и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежнее руководство.

Белорусский лидер рассказал, что "Иван Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома", пишет БелТА .

Глава государства особо обратил внимание, что "именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий".

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