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Назначен новый начальник Минской милиции

30.10.2020 11:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Начальником Минской милиции стал Михаил Гриб, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». 

Ранее Гриб занимал должность управляющего УВД Витебского облисполкома. До этого работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома и замначальником Департамента по гражданству и миграции МВД. 

Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.

«Он работал в ГУВД Минска, был замначальника, руководил милицией общественной безопасности. Гриб – минчанин. Его могут вернуть в Минск. Собственно, и Кубраков прошел такой путь – его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы», – прогнозировал накануне председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Михаил Гриб сменил в Минске Ивана Кубракова, которого вчера Лукашенко назначил новым министром МВД. Кубраков был на должности министра с 28 марта 2019 года до нового назначения 29 октября этого года. 
Вместе с тем, всяера Караев (бывший министр МВД) по решению президента направился его помощником по Гродненской области, Вакульчик (экс-секретарь Совета безопасности) помощником по Брестской области, Барсуков (бывший замминистра МВД) теперь инспектор по Минску.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Начальником Минской милиции стал Михаил Гриб, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». 
 
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