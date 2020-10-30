Назначен новый начальник Минской милиции

Начальником Минской милиции стал Михаил Гриб, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Гриб занимал должность управляющего УВД Витебского облисполкома. До этого работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома и замначальником Департамента по гражданству и миграции МВД.

Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.

«Он работал в ГУВД Минска, был замначальника, руководил милицией общественной безопасности. Гриб – минчанин. Его могут вернуть в Минск. Собственно, и Кубраков прошел такой путь – его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы», – прогнозировал накануне председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.