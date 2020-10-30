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Назначен новый начальник Минской милиции
30.10.2020 11:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Начальником Минской милиции стал Михаил Гриб, об этом
Ранее Гриб занимал должность управляющего УВД Витебского облисполкома. До этого работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома и замначальником Департамента по гражданству и миграции МВД.
Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.
«Он работал в ГУВД Минска, был замначальника, руководил милицией общественной безопасности. Гриб – минчанин. Его могут вернуть в Минск. Собственно, и Кубраков прошел такой путь – его тоже из МВД назначали начальником УВД в Витебск, а потом он пришел на должность начальника ГУВД столицы», –
Михаил Гриб сменил в Минске Ивана Кубракова, которого вчера Лукашенко
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Начальником Минской милиции стал Михаил Гриб, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
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