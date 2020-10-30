Правозащитники сообщают о задержании на белорусско-украинской границе бывшего политзаключенного Игоря Олиневича

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. В ночь на 29 октября при пересечении белорусской границы со стороны Украины пограничники задержали бывшего политического заключенного и активиста анархистского движения Игоря Олиневича.



Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , родителям Олиневича о задержании сына сообщили сотрудники погранслужбы пограничного перехода в Ельском районе Гомельской области. По словам матери задержанного Валентины Олиневич, сначала им говорили, "что Игоря отправили в Калинковичи, однако в местном отделении милиции не хотели говорить, где он удерживается". Только вечером 29 октября родителям стало известно, что его будто бы удерживают в Мозыре.

"Родители Игоря о причинах задержания практически ничего не знают, кроме того, что Следственным комитетом по Гомельской области, вероятно, возбуждено уголовное дело, в рамках которого он был задержан", — сообщают правозащитники.

Долгое время Олиневич жил за рубежом и в Беларусь практически не приезжал.

28 ноября 2010 года Игорь Олиневич был задержан в Москве неизвестными и доставлен в Беларусь, где удерживался в следственном изоляторе КГБ.

27 мая 2011 года суд Заводского района Минска приговорил Олиневича в числе других активистов анархистского движения к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима по статьям "Злостное хулиганство" и "Умышленное уничтожение либо повреждение имущества" Уголовного кодекса. Позже он был помилован по решению президента.

Процесс по делу пятерых белорусских анархистов получил широкий общественный резонанс. Молодых людей обвинили в совершении ряда нападений на здания и поджогов, в частности в проведении несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывании бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здания центра изоляции правонарушителей на Окрестина в 2010 году. Им также вменялся ряд нападений на другие здания: забрасывание фаерами столичного казино "Шангри-Ла" и здания Федерации профсоюзов Беларуси, попытки поджога отделений "Беларусбанка" и "Банка Москва-Минск", отделения милиции в Солигорске.

В декабре 2013 года Олиневич удостоился первой премии имени Франтишка Алехновича за книгу "Еду в Магадан". Премия учреждена белорусской службой "Радыё Свабода" и Белорусским ПЕН-центром і присуждается за лучшее произведение, написанное в заключении.

В 2016 году Олиневич стал лауреатом премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации "За личное мужество".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают о задержании на белорусско-украинской границе бывшего политзаключенного Игоря Олиневича Минск, 30 октября. В ночь на 29 октября при пересечении белорусской границы со стороны Украины пограничники задержали бывшего политического заключенного и...

Захар Щербаков, БелаПАН.