Кто может сменить Вакульчика в Совбезе: нужен грамотный управленец и генерал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Новый государственный секретарь Совбеза должен быть хорошим управленцем, иметь способности к анализу и носить генеральские погоны. Такое мнение высказал в комментарии для Sputnik белорусский депутат и политик Олег Гайдукевич.

Белорусский лидер назначил помощником президента по Брестской области государственного секретаря Совбеза Валерия Вакульчика. Это совпало с перестановками в руководстве МВД: министра Юрия Караева и его заместителя Александра Барсукова Лукашенко освободил от занимаемых должностей и также сделал своими помощниками в регионах. Караева отправился в Гродненскую область, Барсуков будет помощником по Минску.

Эксперты в тот же день заявили, что Лукашенко укрепляет регионы генералами накануне масштабной реформы. Сегодня Караев и Барсуков были повышены в званиях – они получили новые генеральские погоны с двумя большими звездами. Что касается потенциального руководителя Совбеза, то круг претендентов достаточно узкий, считает собеседник Sputnik.

Координация всего силового блока

"На мой взгляд, это будет выходец из какой-то силовой структуры - Комитета госбезопасности, МВД либо из армии. Самое главное, чтобы человек мог управлять, координировать работу этих структур", - данное мнение высказал Sputnik в пятницу заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Он также пояснил, что Совет безопасности – это координация работы всего силового блока, анализ информации о работе каждой из силовых структур. Кроме того, государственный секретарь Совбеза докладывает актуальную информацию самому Лукашенко.

По словам Гайдукевича, чтобы грамотно координировать работу силовых структур, нужно досконально знать систему управления ими.

"Вообще в вопросе кандидатуры нового госсекретаря Совбеза не надо искать подводных камней, все достаточно прозрачно. Очень много достойных людей, достойных офицеров - грамотных, преданных", - сказал собеседник агентства.

Кадрового голода нет

По его словам, в государстве нет кадрового голода, в том числе и на грамотных, с хорошим образованием и способностями силовиков.

"Даже когда было принято решение направить Караева помощником президента в Гродненскую область, выбор нового министра был не из одного Кубракова, было несколько кандидатур. И все из них были достойными", - сказал Гайдукевич.

Он также не сомневается: в стране много достойных офицеров, а потому решение по госсекретарю Совбеза будет принято в ближайшее время.

"Убежден, что глава государства назначит человека, который имеет способность к координации всех силовых структур", - резюмировал политик.

Как отмечают эксперты, по персоналиям на должность госсекретаря Совебеза "пока сложно говорить". Безусловно, будут учитываться и мнение генерала Вакульчика, и мнение помощника главы государства по национальной безопасности, и главы администрации.

По словам Гайдукевича, это может быть и руководитель ОАЦ, и кто-то из опытных сотрудников совбеза с генеральскими погонами, который, условно говоря, когда-нибудь возглавлял управление военной разведки или контрразведки.

Напомним, предшественник Вакульчика на посту государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислав Зась сейчас является Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

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