Лукашенко сделал жесткое заявление: отступать некуда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективом МВД заявил, что отступать некуда, и сделал последнее предупреждение протестующим.

Лукашенко напомнил, что есть красные линии для участников беспорядков, которые "не дай бог кто-то переступит". По его словам, их уже переступили по многим направлениям.

"Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул: "если кто-то прикоснется к военнослужащему, то он должен уйти оттуда как минимум без рук", обратив внимание, что говорит все это публично, чтобы все понимали, что дальше власти будут действовать решительно.

"Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", – добавил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, участники и организаторы беспорядков и акций протеста уже прошли по методичке "цветных революций" семь или восемь различных этапов и сейчас подошли к последним, которые характеризуются радикализацией.

Лукашенко отметил, что в ответ надо действовать так, "чтобы комар носа не подточил".

"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко сказал, что не будет прятаться за спины

Президент отметил, что никого не заставляет и не тащит на свою сторону, "ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных". Как отметил Лукашенко, это не его принцип.

"Хотите – вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", – сказал он.

Для тех, кто не хочет: "господь с вами, только никогда не предавайте". По словам главы государства, предателей никто не любит. "То, что происходит, это детали. Главное – суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", – резюмировал Лукашенко.

В Беларуси массовые протестные акции начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Во время разгонов несанкционированных митингов правоохранители применяли водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят в выходные дни в Минске.

Силовики в последнее время все чаще говорят, что протесты в Беларуси стали радикализироваться . Также впервые после теракта в минском метро в 2011 году в Беларуси начали возбуждать уголовные дела за терроризм . Генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

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