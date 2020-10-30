ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко хочет оперативно внести изменения в законы по охране правопорядка

30.10.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу охраны правопорядка определена практикой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом МВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко сделал жесткое заявление: отступать некуда

По его словам, были внесены необходимые предложения для изменения правовой базы в сфере охраны общественного правопорядка. "Мы увидели на практике", - заверил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, нужно заняться работой в парламенте, чтобы изменения в законы были внесены оперативно. "А ребятам в МВД и в городе (Минске - Sputnik) побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили", - особо отметил он.

Полномочий много не бывает

После чего добавил, что еще одна сфера, где нужно быстро вносить нужные изменения в законодательство – работа и полномочия помощников президента.

© Photo : пресс-служба президента
Вакульчик, Караев, Барсуков – новые помощники президента в областях

"Для того, чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко попросил подключиться к данной работе собственную администрацию и спикера Совета Республики Наталью Кочанову, которая, в том числе, имеет отношение к назначению чиновников.

"Вот эти две работы нам надо выполнить быстро", - констатировал глава государства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская милиция внесла ряд предложений по изменению нормативно-правовой базы, и теперь парламент должен, по мнению главы государства, оперативно внести...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кто может сменить Вакульчика в Совбезе: нужен грамотный управленец и генерал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика