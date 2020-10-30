Лукашенко хочет оперативно внести изменения в законы по охране правопорядка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу охраны правопорядка определена практикой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом МВД.

По его словам, были внесены необходимые предложения для изменения правовой базы в сфере охраны общественного правопорядка. "Мы увидели на практике", - заверил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, нужно заняться работой в парламенте, чтобы изменения в законы были внесены оперативно. "А ребятам в МВД и в городе (Минске - Sputnik) побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили", - особо отметил он.

Полномочий много не бывает

После чего добавил, что еще одна сфера, где нужно быстро вносить нужные изменения в законодательство – работа и полномочия помощников президента.

"Для того, чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко попросил подключиться к данной работе собственную администрацию и спикера Совета Республики Наталью Кочанову, которая, в том числе, имеет отношение к назначению чиновников.

"Вот эти две работы нам надо выполнить быстро", - констатировал глава государства.

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