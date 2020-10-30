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Лукашенко хочет оперативно внести изменения в законы по охране правопорядка
30.10.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу охраны правопорядка определена практикой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, были внесены необходимые предложения для изменения правовой базы в сфере охраны общественного правопорядка. "Мы увидели на практике", - заверил глава государства.
Лукашенко обратил внимание, нужно заняться работой в парламенте, чтобы изменения в законы были внесены оперативно. "А ребятам в МВД и в городе (Минске - Sputnik) побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили", - особо отметил он.
Полномочий много не бывает
После чего добавил, что еще одна сфера, где нужно быстро вносить нужные изменения в законодательство – работа и полномочия помощников президента.
© Photo : пресс-служба президента
"Для того, чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы", - рассказал белорусский лидер.
Лукашенко попросил подключиться к данной работе собственную администрацию и спикера Совета Республики Наталью Кочанову, которая, в том числе, имеет отношение к назначению чиновников.
"Вот эти две работы нам надо выполнить быстро", - констатировал глава государства.
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Белорусская милиция внесла ряд предложений по изменению нормативно-правовой базы, и теперь парламент должен, по мнению главы государства, оперативно внести...
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