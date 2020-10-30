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Советник Тихановской заявил, что ведутся переговоры с Лукашенко
30.10.2020 16:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Советник Светланы Тихановской по международным делам Франтишек Вечерко рассказал, что ведется диалог с представителями президента Беларуси. Об этом
Вечерко считает, что на данный момент белорусская власть не готова вести диалог.
«Они не готовы садиться за стол переговоров, это для них принципиально. Для них Светлана Тихановская, Координационный совет слишком токсичны», - заявил советник.
По мнению Вечерко, власти боятся идти на диалог либо уступки, поскольку «сразу «упадет корона», авторитет, и они свою слабость продемонстрируют».
Однако коммуникация продолжается, КС передает свои сообщения в разные институты власти и они доходят до Лукашенко.
«Мы получаем ответы, но это не дружеская коммуникация», - добавил Франтишек Вечерко.
Также он добавил, что полностью поддерживает инициативу Латушко о создании нового органа оппозиции – Народного антикризисного управления: «это очень нужно и своевременно».
Напомним, политическая ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. 28 октября Павел Латушко
В стране
Тихановская же тем времени
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Советник Светланы Тихановской по международным делам, Франтишек Вечерко рассказал, что ведется диалог с представителями президента Беларуси.
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