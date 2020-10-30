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Советник Тихановской заявил, что ведутся переговоры с Лукашенко

30.10.2020 16:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Советник Светланы Тихановской по международным делам Франтишек Вечерко рассказал, что ведется диалог с представителями президента Беларуси. Об этом сообщает «Радио Свободы».

Вечерко считает, что на данный момент белорусская власть не готова вести диалог. 

«Они не готовы садиться за стол переговоров, это для них принципиально. Для них Светлана Тихановская, Координационный совет слишком токсичны», - заявил советник. 

По мнению Вечерко, власти боятся идти на диалог либо уступки, поскольку «сразу «упадет корона», авторитет, и они свою слабость продемонстрируют». 

Однако коммуникация продолжается, КС передает свои сообщения в разные институты власти и они доходят до Лукашенко

«Мы получаем ответы, но это не дружеская коммуникация», - добавил Франтишек Вечерко. 

Также он добавил, что полностью поддерживает инициативу Латушко о создании нового органа оппозиции – Народного антикризисного управления: «это очень нужно и своевременно».

Напомним, политическая ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. 28 октября Павел Латушко объявил о создании Народного Антикризисного Управления (НАУ). Оно создано для решения задач, стоящих перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству.

В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих вузов. В главных вузах страны по указу президента начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

Тихановская же тем времени сообщила, что лучшие вузы Европы и мира готовы принять уволенных за участие в протестных акциях студентов Беларуси.

 
 
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Советник Светланы Тихановской по международным делам, Франтишек Вечерко рассказал, что ведется диалог с представителями президента Беларуси.
 
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