Министр ЕЭК: деловая логика говорит в пользу сотрудничества Беларуси и РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Данара Курманова, Sputnik.

Форум сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" способствует развитию совместных проектов, освоению новых рынков и улучшению национальных экономик. Об этом в интервью агентству Sputnik заявил член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Было бы не очень разумно ограничивать взаимодействие с Китаем каким-то одним окном, – рассуждает Андрей Слепнев. – Дело в том, что оно очень диверсифицировано и многогранно. Например, если мы говорим про транспортные коридоры, то и китайская, и евразийская стороны подтвердили перспективность их расширения".

© Sputnik / Илья Питалев Ограничивать взаимодействие с Китаем каким-то одним окном не очень разумно, считает Андрей Слепнев.

В частности, речь идет о проектах железнодорожных веток через Казахстан, Кыргызстан и Россию. При этом Бишкек считает важным построить железную дорогу, соединяющую Китай, Кыргызстан и Узбекистан. По мнению властей Кыргызстана, строительство дороги позволит увеличить поставки на рынки стран Ближнего Востока.

"Мы видим огромное поле деятельности для всех государств, поэтому, думаю, мы еще очень нескоро начнем конкурировать между собой. Наоборот, мы должны развивать общую сеть, чтобы использовать потенциал сухопутных коридоров. Конечно, должны быть технологические стандарты, чтобы не возникало никаких барьеров, но мы уже говорили об этом, и у нас нет разногласий по этому поводу", – объясняет член Коллегии ЕЭК.

Быстрее, чем по морю

Перевозки товаров по железной дороге – это совсем другие скорости поставок, безопасность и конкурентоспособные цены по сравнению с морем, считает Андрей Слепнев.

"Конкуренция сухопутной транспортировки с морем уже состоялась, – говорит министр. – Одна из важных категорий поставок – это аграрная продукция, где важна скорость с точки зрения хранения. И в этом плане выигрывают именно перевозки по железной дороге. Китай заинтересован в развитии этого направления для поставок в Европу, и было уже много сказано о наращивании числа лайнерных поездов из Китая в Европу через страны ЕАЭС, так что данная инфраструктура развивается и будет дальше развиваться. Многое будет зависеть от логистики и объемов грузов".

О потенциале сухопутных перевозок говорит статистика, считает Андрей Слепнев. И приводит в пример динамику за 9 месяцев 2020 года.

"Объем железнодорожных перевозок из Европы в Китай увеличился на 12%, несмотря на снижение потребления на рынках. А объем контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тренд очевиден, и хорошо, что мы им пользуемся", – говорит министр.

Беларусь сокращает расходы на поставки

В сентябре текущего года Беларусь впервые экспортировала хлористый калий в Китай по Северному морскому пути. Как заявили в пресс-службе поставщика калия – Белорусской калийной компании, – новый маршрут существенно сократил расходы на фрахт грузовых судов. В связи с этим можно говорить о перспективности переориентации белорусских грузов на российские порты, однако решения в этом случае должны принимать сами белорусские компании, полагает Андрей Слепнев.

"Возможности для перевалки грузов в Усть-Луге, Высоцке, Санкт-Петербурге или Мурманске присутствуют, мы все знаем о договоренностях лидеров двух государств по этому поводу. Но я уверен: независимо от политической обстановки деловая логика будет свидетельствовать в пользу Северного морского пути. Для таких товарных позиций, как минеральные или калийные удобрения, органические соединения, созданы все условия – есть и понятный железнодорожный маршрут, обеспечивающий доступ к портам", – рассказал он.

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