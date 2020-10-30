Представители власти, оппозиции и партий встретились в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 30 окт – Sputnik. Необычный круглый стол прошел в одной из гостиниц Витебска: в мероприятии приняли участие представители власти, провластных и оппозиционных партий, а также различных политических движений.

Гражданский конфликт и пути его предотвращения

По мнению организаторов и участников круглого стола "Предотвращение гражданского конфликта, разрешение политического и экономического кризиса в Витебском регионе", необходимость такой встречи назрела давно, а события последних трех месяцев – результат того, что в Беларуси не было нормального внутриполитического диалога. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и "услышать" друг друга, было решено провести данное мероприятие.

© Sputnik / Павел Вур Председатель Витебской облорганизации Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок

"Идея пришла мне после выступления председателя нашей партии, где он рассказывал о необходимости диалога. Я позвонил в облисполком, поинтересовался, не будут ли они против и готовы ли принять участие, поскольку диалоговые площадки сейчас одобряются. Представители власти нас поддержали", – сообщил Sputnik организатор, председатель Витебской облорганизации Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок.

По словам собеседника, он обзвонил знакомых из различных партий и наиболее заметных участников протестов – так был организован первый в области круглый стол. Не все согласились участвовать: например, партия БНФ пообещала прислать своего делегата лишь после того, как Александр связался с ее представителем. Коммунисты отказались участвовать в круглом столе. Не приехали и представители независимого профсоюза работников "Нафтан", которые сообщили организаторам, что за круглым столом соберется слишком большое количество провластных переговорщиков. Правда, в частном порядке один из представителей профсоюза все-таки приехал.

Круглый стол

Несмотря на то что участвовали не все приглашенные, небольшой зал был заполнен. Организаторы каждому участнику давали три минуты на выступление, затем – прения.

И хотя обсуждали сложившуюся ситуацию в Беларуси люди с диаметрально противоположенными политическими взглядами, мероприятие прошло и спокойно.

Основными тезисами провластных партий были:

акциями на улицах руководят из-за границы, а митингующие, в основном, подкуплены

можно не соглашаться с результатами выборов, но спорить об их законности нет смысла

Беларусь вместе с Россией должны противостоять агрессии Запада, более того, нынешняя ситуация в стране – это попытка западных государств ослабить РФ

Представители оппозиционных сил выразили несогласие с провластными партиями по всем пунктам:

акциями никто не руководит, люди выходят на улицы самостоятельно

нужно провести новые выборы

Беларусь должна оставаться независимым государством

Сошлись стороны на том, что республика сейчас находится в кризисе во многом из-за того, что политической жизни в стране за последние годы не было, а партии существовали "сами для себя".

Люди из народа

"Для первого раза все прошло неплохо, хотя в следующий раз я бы пригласил побольше представителей власти. Кроме того, на мероприятии практически не было представителей протестующих, которые выходят на улицы, студенческого самоуправления, администраций тех вузов, где проходят наиболее сильные протесты", – поделился впечатлениями о мероприятия руководитель Витебской областной организации "Партия БНФ" Кастусь Смоликов.

По его словам, сейчас начинаются забастовки, которые будут длиться долго, причем сила их будет нарастать. Именно организаторов и участников забастовок и протестных акций необходимо слушать в первую очередь.

© Sputnik / Павел Вур Участники круглого стола

Поддержал Смоликова и организатор круглого стола Александр Лукашок, который отметил, что следующий шаг в организации диалоговых площадок – идти к народу.

"Если мы будем проводить междусобойчики, то гражданский конфликт не разрешится. Поэтому поначалу хотим пригласить к диалогу предпринимателей, активистов, а потом, скажем так, пойти во дворы", – подчеркнул он.

По словам собеседника Sputnik, следующие подобные встречи партия планирует организовать в Бресте и Гродно, где сейчас наиболее сильно выражено протестное движение. На них планируется приглашать представителей и лидеров мнений трудовых коллективов.

"Мы представляем, какие социальные группы выходят на протесты и поддерживают действующую власть, их представителей также следует приглашать на диалоговую площадку", – отметил Лукашок.

Отметил необходимость диалога и заместитель председателя Витебского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов Михаил Лещинский.

"Мероприятие хорошее, давно назрела необходимость искать точки соприкосновения. В круглом столе принимали участие представители различных партий и движений, но как много людей стоит за ними – непонятно. Нужно спускаться до самого низа, в трудовые коллективы, первичные организации, их необходимо слушать", – сказал он.

По его словам, в обществе давно говорят о большой социальной разбежке между так называемыми элитами и рабочим классом. Людям не интересны взаимоотношения партий между собой – о существовании половины из них они даже не подозревают. Поэтому нужно узнавать, чем люди дышат, собирать различные предложения и передавать парламентариям, которые их будут обрабатывать.

С коллегами не согласился член оргкомитета общественно-политического движения "Родина" Артур Радомский.

"Если пригласить людей "с улицы", велика вероятность того, что круглый стол превратится в балаган, где каждый будет говорить свое, не слушая и не обращая внимания на остальных. Если человек готов к конструктивному диалогу, готов выслушать мнение оппонентов – это одно, если же он придет, чтобы просто высказаться – совсем другое", – отметил он.

© Sputnik / Павел Вур Представитель движения "Страна для жизни" Александр

Радомский напомнил, как, по его мнению, выступление "человека с улицы" чуть не внесло сумятицу в круглый стол. На мероприятии могли присутствовать все желающие. Во время выступлений слово попросил представитель движения "Страна для жизни" Александр и поинтересовался, почему на диалог не пригласили представителей этого движения? Он подчеркнул, что заявления представителей провластных партий о том, что колоннами кто-то управляет – ложь, поскольку лично наблюдал, как во главе колонны становились разные люди и вели митингующих за собой. Его выступление вызвало бурную реакцию у собравшихся.

Как сообщили корреспонденту Sputnik представитель независимого профсоюза работников "Нафтан" и индивидуальный предприниматель из Новополоцка, мероприятием они остались довольны и хотят провести подобные круглые столы у себя в городе.