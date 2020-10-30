Литовский МИД вручил Беларуси ноту из-за закрытия границы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству Беларуси в Вильнюсе ноту протеста из-за закрытия границы, сообщили в МИД Литвы.

Госпогранкомитет Беларуси 29 октября проинформировал о закрытии государственной границы на въезд в страну "для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины". Белорусские власти объяснили это "сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах"

"Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой", - говорится в сообщении МИД о ноте протеста.

Литовские дипломаты обратились с просьбой объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.

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