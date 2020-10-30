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Литовский МИД вручил Беларуси ноту из-за закрытия границы
30.10.2020 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству Беларуси в Вильнюсе ноту протеста из-за закрытия границы, сообщили в МИД Литвы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Госпогранкомитет Беларуси 29 октября проинформировал
"Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой", - говорится в сообщении МИД о ноте протеста.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без этих ограничений.
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Литовские дипломаты в ноте указали, что белорусская сторона своим решением нарушила межправительственное соглашение двух стран о пунктах пересечения границы.
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