Лукашенко: мы никогда не бросим камень в сторону России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Беларусь проводила и будет проводить многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом МВД.

Слишком успокоились

Во время общения с сотрудниками МВД белорусский лидер коснулся ситуации вокруг республики и внутри самой страны.

"Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это ж не только потому, что откуда-то там позвонили, некие NEXTA и сопляки всякие. Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране. Мы думали, что так будет и дальше", - заявил Лукашенко.

Затем президент уточнил: "Вы думали. Скажу честно, я никогда так не думал".

Он напомнил, что еще накануне парламентских выборов предупреждал – "нам спокойно жить не дадут".

"Вы видите даже сейчас. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают", - добавил Лукашенко.

Двуглавый и четырехглавый орлы

Президент Беларуси заверил, что у Минска "была и будет многовекторная внешняя политика". "Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле", - образно пояснил глава государства.По его словам, Беларуси, расположенной в центре Европы, деваться некуда.

"Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее.

"Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - подчеркнул белорусский лидер.

У Путина и Лукашенко других друзей нет

Касаясь отношений Беларуси со странами Запада и НАТО, президент обратил внимание, что Москва также в собственных интересах сотрудничает с ними.

"И мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - заявил Лукашенко.

По его словам, "технологичный Запад - вот он у нас за забором". Но Беларусь, по его словам, смогла продемонстрировать свою самостоятельность и самодостаточность.

"Я всем говорю: даже если мы останемся в одиночку, в окружении всех врагов и недругов, мы будем сражаться за свою землю до последнего. Я хочу, чтобы это услышали те, кто сегодня пытается анализировать обстановку в стране", - заключил президент.

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