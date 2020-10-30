Лукашенко прокомментировал созданный Латушко НАУ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал создание народного антикризисного управления (НАУ). Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Накануне член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко вместе с представителями демократических политических сил Беларуси объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Оппозиция заявила, что перед НАУ стоят задачи решения проблем республики после ухода действующей власти до новых выборов.

"Создали Народное антикризисное управление. Под управлением этого Латушко. Но есть Координационный совет. Нет, управление еще. А почему? Потом что раздрай начался. Это еще Цепкало создаст там что-то. Понимаете, до хрена там за границей, портфелей не хватает. И начали клепать эти правительства в изгнании", - заявил Лукашенко.

По словам президента, все это делается ради финансирования и получения грантов.

"У них там пошел раздрай, борьба за эти гранты. Не надо им ничего хорошего в Беларуси, им надо это наскрести и поделить, как это было всегда. Вы же сведущие люди, вы понимаете, как это было", - добавил белорусский лидер.

Несогласные с результаты выборами представители оппозиции после выборов объявили о создании органа по транзиту власти – Координационного совета. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

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