До сих пор не установлено местонахождение журналиста БелаПАН Павла Добровольского

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. До сих пор не установлено местонахождение журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского, который был задержан днем 30 октября.

В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение с текстом "Милиция в масках пришла". В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенское РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, не известно.

По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.

Однако адвокат задержанного Сергей Зикрацкий пока так и не смог узнать, где находится подзащитный и какое правонарушение ему вменяется.

В дежурной части Фрунзенского РУВД адвокату отказали в предоставлении информации, переадресовав в отдел охраны правопорядка. Там заявили, что гражданина с такой фамилией не оформляли.

В центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина адвокату сообщили, что Добровольского в списках оформленных нет.

После этого адвокат вернулся в УВД Фрунзенского района, чтобы подать заявление об исчезновении человека. Сотрудники РУВД отказались зарегистрировать заявление, заявив, что передадут его в канцелярию. "Это значит, что в лучшем случае заявление будет зарегистрировано только в понедельник", — сказал Зикрацкий.

Поэтому адвокат позвонил на линию 102 и заявил об исчезновении человека. "Это заявление было принято и зарегистрировано, значит, должны начать поиск", — заявил он.

По мнению адвоката, если Добровольского задержали в рамках административного дела, то сейчас с большой вероятностью он находится на Окрестина, "где его могли не успеть оформить, поэтому и не находят в списках".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До сих пор не установлено местонахождение журналиста БелаПАН Павла Добровольского Минск, 30 октября. До сих пор не установлено местонахождение журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского, который был задержан днем 30 октября. ...

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