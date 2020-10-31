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РФ предложила США рассмотреть инициативу Путина по контролю над вооружениями

31.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Россия предложила США рассмотреть инициативу президента Владимира Путина по контролю над вооружениями, говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

26 октября российский президент высказал новую идею по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Путин предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

"Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их", - говорится в сообщении российской дипмиссии в ответ на публикацию спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Биллингсли накануне заявил, что "Россия, кажется, сожалеет о том, что разрушила ДРСМД, обманывая более чем десятилетие". По его словам, Штаты со своими союзниками видели это и раньше. "Это не сработало в 80-е. Не сработает и сейчас. Спасибо, ЦРУ", - сказал Биллингсли.

Инициативу Путина уже отвергли в Берлине, заявив, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал их безответственными.

 
Теги: Минск
 
 
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Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.
 
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