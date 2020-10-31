ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян обратился к Путину помочь обеспечить безопасность Армении

31.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил у России консультации по содействию в обеспечении безопасности страны, говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД республики сообщении.

© Sputnik / Илья Питалев
Эрдоган предложил Путину вместе решать конфликт в Нагорном Карабахе

"Премьер-министр Армении обратился к президенту РФ за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", - говорится в сообщении.

В своем письме Пашинян "досконально представил ситуацию" в Нагорном Карабахе и "возникшие вызовы". В частности, премьер рассказал об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

Также в своем обращении премьер сослался на "приближение боевых действий к границе Армении и уже имевшие место факты посягательств на территорию республики". Кроме того, он обратил внимание на ситуацию, "сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Стороны трижды с начала эскалации договаривались о прекращении огня, но перемирие почти сразу нарушалось.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели, 26 октября, Баку и Ереван договорились о прекращении огня - третье по счету перемирие с начала конфликта, - но вскоре стороны вновь обвинили друг...
 
Новости дня
Новости политики
 
РФ предложила США рассмотреть инициативу Путина по контролю над вооружениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика