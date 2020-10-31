Пашинян обратился к Путину помочь обеспечить безопасность Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил у России консультации по содействию в обеспечении безопасности страны, говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД республики сообщении.

"Премьер-министр Армении обратился к президенту РФ за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", - говорится в сообщении.

В своем письме Пашинян "досконально представил ситуацию" в Нагорном Карабахе и "возникшие вызовы". В частности, премьер рассказал об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

Также в своем обращении премьер сослался на "приближение боевых действий к границе Армении и уже имевшие место факты посягательств на территорию республики". Кроме того, он обратил внимание на ситуацию, "сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Стороны трижды с начала эскалации договаривались о прекращении огня, но перемирие почти сразу нарушалось.