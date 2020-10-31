|
Пашинян обратился к Путину помочь обеспечить безопасность Армении
31.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил у России консультации по содействию в обеспечении безопасности страны, говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД республики сообщении.
© Sputnik / Илья Питалев
"Премьер-министр Армении обратился к президенту РФ за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", - говорится в сообщении.
В своем письме Пашинян "досконально представил ситуацию" в Нагорном Карабахе и "возникшие вызовы". В частности, премьер рассказал об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".
Также в своем обращении премьер сослался на "приближение боевых действий к границе Армении и уже имевшие место факты посягательств на территорию республики". Кроме того, он обратил внимание на ситуацию, "сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха".
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Стороны трижды с начала эскалации договаривались о прекращении огня, но перемирие почти сразу нарушалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели, 26 октября, Баку и Ереван договорились о прекращении огня - третье по счету перемирие с начала конфликта, - но вскоре стороны вновь обвинили друг...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)