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В Москве отреагировал на обращение Пашиняна за помощью

31.10.2020 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Москва призвала стороны карабахского конфликта к прекращению огня, следует из заявления, опубликованного на сайте МИД РФ в субботу.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Пашинян обратился к Путину помочь обеспечить безопасность Армении

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - заявили в МИД РФ.

В Москве в очередной раз призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению огня и возвращению к мирным переговорам на основе базовых принципов, о которых главы МИД России, Азербайджана и Армении договорились 10 октября.

Война и три перемирия

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

 
Теги: Минск
 
 
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В российском МИД заверили, что Москва окажет Еревану необходимую помощь, если боевые действия перенесутся на территорию Армении.
 
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