Власова рассказала ранее неизвестные детали встречи с Лукашенко в СИЗО

Известный юрист Лилия Власова, недавно вышедшая на свободу, раскрыла некоторые детали встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

«Было сказано, что президентский срок будет ограничен двумя сроками и что он на следующих выборах участвовать не будет. А сейчас ему нужно время для реформ. Реформы будут идти, Конституция будет принята, а потом будут выборы. Во-первых, звучал срок - два года. А потом прозвучало «к лету следующего года будет принята Конституция и пройдут выборы», - сказала Лилия Власова телеканалу "Дождь" 30 октября..

По ее словам, из 4,5 часов, которые длилась встреча, говорил, в основном, Лукашенко. У него мощная энергетика, и все очень устали.

Президент собирается отпустить оппозиционеров из тюрьмы, на не всех. Что касается экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, то ему Лукашенко выставил определенные условия, при которых отпустит на свободу. В чем они заключаются, Власова не сказала, так как считает, что не имеет на это права.

Президент сказал, что не будет баллотироваться в президенты на следующих выборах. С присутствующими президент разговаривал не как «с озверевшей толпой», не высказывал какой-то эмпатии, но и без негатива. «Я вижу, что вы любите Беларусь, как и я», - говорил он. «В следующий раз я вас надеюсь пригласить во Дворец независимости для продолжения диалога», - передала заключительные слова Лукашенко Власова.

О пребывании в СИЗО

По словам Лилии Власовой, в маленькой камере находилось 10 женщин, многие из которых курили, и у нее постоянно болела голова, поднималось давление. Все женщины стирали белье под холодной водой, условия были ужасными, у каждой было «свое горе».

«А со мной в камере сидела девочка за организацию массовых мероприятий, а она их не организовывала, она участвовала. Но она тоже сидит, и когда она выйдет, неизвестно. Это очень тяжело: свое горе накладывается на горе других, или другое горе накладывается на свое, и ты растворяешься в этом горе и негативе. Единственная мысль: не сдаться ни в коем случае, держаться. Даже когда у меня давление зашкаливало, я старалась все же сохранять какой-то здравый смысл. Тяжело это, особенно в 67 лет. Я пережила сильнейший стресс», - рассказала Власова.

Приезда Лукашенко никто из присутствующих на встрече не ждал. Власова пришла на встречу голодной, «не выпив ни глотка воды», поэтому к концу встречи она практически теряла сознание.

Сейчас Лилия Власова восстанавливает здоровье, после чего будет строить дальнейшие планы.

И​стория вопроса

Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

Позже стало известно , что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, где ему было разрешено позвонить жене Светлане. Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной акции протеста в Минске против ее участников снова пустили в ход водометы, дубинки и светошумовые гранаты.

Фото: скрин видео