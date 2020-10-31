|
Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну
31.10.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну. Это произошло на пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского.
Участники марша людей с (не)ограниченными возможностями двигались от Красного костела. Женский марш направлялся к проспекту Независимости от кинотеатра "Беларусь" по Романовской Слободе и улице Володарского.
Сейчас в общей колонне около 200 человек. Демонстранты скандируют "Наши дети лучше всех!", "Смотри в окно, а не в телевизор!". Проходя мимо зданий МВД и КГБ, участники акции также скандировали "Трибунал!".
Захар Щербаков, Ирина Турчина, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну
Минск, 31 октября. Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну. Это произошло на пересечении проспекта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)