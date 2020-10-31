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В Минске проходит традиционный субботний женский марш
31.10.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем женском марше в Минске.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 31 октября. Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем женском марше в Минске. Участницы акции собрались в сквере возле кинотеатра "Беларусь". За...
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