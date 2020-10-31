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В районе площади Победы задержана женщина с цветами

31.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.

Тем временем демонстрантки продолжают двигаться по проспекту Независимости. В пиковый момент в колонне было около 250 человек, до площади Победы дошли примерно 100.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну,...
 
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