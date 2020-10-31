Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.



Тем временем демонстрантки продолжают двигаться по проспекту Независимости. В пиковый момент в колонне было около 250 человек, до площади Победы дошли примерно 100.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе площади Победы задержана женщина с цветами Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну,...

Захар Щербаков, БелаПАН.