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В районе площади Победы задержана женщина с цветами
31.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 31 октября. В районе площади Победы в Минске, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну,...
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