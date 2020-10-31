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Недалеко от площади Победы задержан фотограф Виталий Пивоварчик
31.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", который освещал женский марш протеста.
Как сообщает корреспондент БелаПАН, к Пивоварчику целенаправленно подъехал микроавтобус, из него выбежали силовики и стремительно усадили фотографа внутрь. Стоявших рядом коллег не тронули.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 31 октября. На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника ведущей...
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