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В женском марше участвует около 250 человек
31.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске. Сейчас они подходят к мосту через Свислочь, приближаясь к площади Победы.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 31 октября. Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске. Сейчас они подходят к мосту...
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