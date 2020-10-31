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Президент выразил соболезнования в связи землетрясением в Турции
31.10.2020 16:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи землетрясением в Измире, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Жертвами стали 26 человек, 831 пострадал.
"Большой печалью и прискорбием отозвалась в белорусском обществе грустная новость о разрушительном землетрясении, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и сильным разрушениям в турецкой провинции Измир", - говорится в соболезновании.
Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил сочувствие родным и близким погибших. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией населенных пунктов.
Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Разрушения были зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
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Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 26 человек, более 800 получили ранения.
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