Президент выразил соболезнования в связи землетрясением в Турции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи землетрясением в Измире, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Жертвами стали 26 человек, 831 пострадал.

"Большой печалью и прискорбием отозвалась в белорусском обществе грустная новость о разрушительном землетрясении, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и сильным разрушениям в турецкой провинции Измир", - говорится в соболезновании.

Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил сочувствие родным и близким погибших. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией населенных пунктов.

Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Разрушения были зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.