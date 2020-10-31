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Фотографа Виталия Пивоварчика отпустили после проверки документов

31.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. Фотографа Виталия Пивоварчика, сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", которого задержали во время освещения женского марша протеста в Минске 31 октября, отпустили после проверки документов.

Пивоварчик сообщил БелаПАН, что для проверки его отвезли в РУВД. "Все было спокойно, все хорошо", — отметил фотограф.

Силовики задержали Пивоварчика на выходе с моста через Свислочь, недалеко от площади Победы. К нему целенаправленно подъехал темный микроавтобус, из него выбежал сотрудник милиции в черном форменном обмундировании и балаклаве, стремительно усадил фотографа внутрь, после чего автомобиль уехал. Коллег, которые шли вместе с Пивоварчиком, не тронули.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 октября. Фотографа Виталия Пивоварчика, сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", которого задержали во время освещения женского...
 
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