Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. Фотографа Виталия Пивоварчика, сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", которого задержали во время освещения женского марша протеста в Минске 31 октября, отпустили после проверки документов.

Пивоварчик сообщил БелаПАН, что для проверки его отвезли в РУВД. "Все было спокойно, все хорошо", — отметил фотограф.

Силовики задержали Пивоварчика на выходе с моста через Свислочь, недалеко от площади Победы. К нему целенаправленно подъехал темный микроавтобус, из него выбежал сотрудник милиции в черном форменном обмундировании и балаклаве, стремительно усадил фотографа внутрь, после чего автомобиль уехал. Коллег, которые шли вместе с Пивоварчиком, не тронули.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотографа Виталия Пивоварчика отпустили после проверки документов Минск, 31 октября. Фотографа Виталия Пивоварчика, сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", которого задержали во время освещения женского...

Захар Щербаков, БелаПАН.