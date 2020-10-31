Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и Светлогорске (Гомельская область).

В столице были задержаны участницы женского марша (не менее двух возле парка Горького) и куропатской вахты (три человека).

Был задержан и после проверки документов отпущен фотокорреспондент государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" Виталий Пивоварчик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 17 человек Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и...

БелаПАН.