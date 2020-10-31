ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 17 человек

01.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и Светлогорске (Гомельская область).

В столице были задержаны участницы женского марша (не менее двух возле парка Горького) и куропатской вахты (три человека).

Был задержан и после проверки документов отпущен фотокорреспондент государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" Виталий Пивоварчик.


БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и...
 
Новости дня
Новости политики
 
Фотографа Виталия Пивоварчика отпустили после проверки документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика