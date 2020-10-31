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В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 17 человек
01.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт
Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и Светлогорске (Гомельская область).
В столице были задержаны участницы женского марша (не менее двух возле парка Горького) и куропатской вахты (три человека).
Был задержан и после проверки документов отпущен фотокорреспондент государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" Виталий Пивоварчик.
БелаПАН.
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Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и...
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