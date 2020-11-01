Оппозиция Грузии считает итоги парламентских выборов нелигитимными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Оппозиционные партии Грузии заявляют о тотальной фальсификации прошедших в субботу парламентских выборов и объявляют их нелегитимными, в связи призывают выйти на акцию протеста в воскресенье.

После того, как ЦИК Грузии объявил первые данные результатов выборов, лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры.

По оценке мажоритарного кандидата партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, "это были не выборы, это была война". Он также заявил, что выборы были тотально сфальсифицированы и обратился с призывом выйти на акцию портеста в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси.

Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил о "тотальной фальсификации итогов выборов" властями, он также пообещал, что акции протеста будут продолжаться до назначения повторных выборов".

Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли накануне. После обработки 50,01% голосов, партия власти "Грузинская мечта" набирает 50,01%, при этом оппозиционный блок "Сила в единстве" сокращает отрыв и набирает 25,4%.

По местному законодательству, депутатов избирают на 4-летний срок. Всего в парламенте 150 депутатских кресел, 120 человек выберут по партийным спискам, еще 30 – по мажоритарным округам. Чтобы попасть в парламент, партии нужно набрать 1%, мажоритарным кандидатам – более 50% голосов. Партия, которая получит более 40% голосов, будет самостоятельно формировать правительство.